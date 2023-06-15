Акция «Свеча памяти» пройдет в Хабаровском крае 22 июня Фото: деньпамяти.рф

22 июня в России отмечается памятная дата - День памяти и скорби. Ежегодно в стране проходит акция «Свеча памяти». Россияне скорбят о погибших в годы Великой Отечественной войны, о героях, которые отдали жизни ради будущего своих детей и внуков.

В Хабаровском крае, как и в других регионах, 22 июня будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио отменят развлекательные мероприятия и передачи. Присоединиться к акции смогут все желающие в онлайн-формате. На сайте деньпамяти.рф будут зажжены виртуальные свечи в память о погибших.

Благотворительный фонд «Память поколений» выделит сумму, равную количеству зажженных свечей, и направит ее на оказание медицинской помощи ветеранам.

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