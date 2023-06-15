Срочный сбор гуманитарной помощи для жителей Херсона начали в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

Волонтеры Хабаровска объявили срочный сбор для жителей Херсонской области. Гуманитарный груз, который соберут неравнодушные люди, пригодится и белгородцам, которые долгое время страдают от взрывов.

Жители Херсона сейчас находятся в зоне затопления. Это произошло после того, как украинские боевики подорвали Каховскую ГЭС.

- Больше всего жителям обеих областей нужны предметы текстиля: полотенца разного размера, подушки, одеяла и пледы. Очень необходима посуда: от вилок и ложек до сковородок и кастрюль. Кроме того, принимаются продукты питания с длительным сроком хранения, футболки и бытовая химия, - рассказали в администрации Хабаровска.

Принести помощь можно на Первомайскую, 25 – там расположен региональный штаб #МЫВМЕСТЕ. Все вопросы рекомендуют задать по телефону: 8 (4212) 57-74-47.

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