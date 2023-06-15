Мед из подсолнечника под видом липового привезли из Новосибирска в Хабаровск Фото: Евгения ГУСЕВА

В Хабаровский край поступил мед из Новосибирской области. Но, прежде, чем отправиться на прилавки магазинов, его привезли в лабораторию, чтобы проверить.

По заявленным характеристикам мед является липовым и монофлорным – то есть его изготовили из одного вида цветков.

- Лабораторная проверка не подтвердила моно-состав продукта. Проба на чистоту встречаемости пыльцевых зерен оказалась положительной. При норме в 30 процентов основные включения пыльцевых зерен липы показали лишь 15, при этом 38 процентов составила пыльца подсолнечника, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Также проба не прошла проверку по массовой доле редуцирующих сахаров. Норма – минимум 66 процентов, а их в привозном меде было 61,5 процента. Низкие цифры этого показателя могут указывать на то, что мед подвергли сильной термической обработке или пчел закармливали сахарным сиропом.

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