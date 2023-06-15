Награды получили лучшие медики Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошел торжественный прием для медработников региона. Их собрали в преддверии профессионального праздника – Дня медицинского работника. Врачи получили грамоты и благодарности за свой труд.

- В медицине трудятся люди с особой силой духа, стойкие, способные сострадать, готовые в любую минуту прийти на помощь. Высшая награда врача – благодарность пациента. Каждому из нас есть, за что поблагодарить людей в белых халатах. И мы говорим вам искреннее спасибо, – сказал первый вице-губернатор края Александр Никитин.

Он отметил, что развитие системы здравоохранения стоит у правительства в приоритете. Поэтому в крае обновляют оборудование, строят новые учреждения и развивают кадровый потенциал.

Кроме того, в правительстве подвели итоги конкурса «Призвание». Целый год жюри оценивало работу медучреждений региона. В результате лучшей медорганизацией Хабаровского края стала Краевая клиническая психиатрическая больница имени Галанта.

Победителями и призерами стали 15 врачей, четыре средних медработника, провизор и фармацевт. Они получили дипломы и премии: врачи – 55 тысяч рублей, средний медперсонал и провизор – 35 тысяч рублей.

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