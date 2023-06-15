Соглашение об открытии логистического комплекса Х5 заключил на ПМЭФ Хабаровский край Фото: Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заключил договор с вице-президентом российской розничной компании X5 Group Станиславом Богдановым. Рабочая встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме, и ее ключевым вопросом стало подписание соглашения. Теперь в регионе появится новый мультитемпературный складской логистический комплекс.

- На новом объекте планируется использовать высокотехнологичные специализированные программы по управлению цепочками поставок. Товары из Хабаровска будут распределяться по всему Дальнему Востоку, - рассказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, со Станиславом Богдановым он обсудил развитие на территории края федеральной сети супермаркетов «Пятерочка», которая входит в корпорацию. Планы компании в этом направлении есть, и масштабные: до конца года открыть 100 магазинов, за три года запустить больше 250 торговых точек.

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