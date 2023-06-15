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НовостиОбщество15 июня 2023 11:31

Соглашение об открытии логистического комплекса Х5 заключил на ПМЭФ Хабаровский край

До конца года компания запустит 100 магазинов
Василина ВАСИЛЬЕВА
Соглашение об открытии логистического комплекса Х5 заключил на ПМЭФ Хабаровский край Фото: Михаил Дегтярев

Соглашение об открытии логистического комплекса Х5 заключил на ПМЭФ Хабаровский край Фото: Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заключил договор с вице-президентом российской розничной компании X5 Group Станиславом Богдановым. Рабочая встреча прошла на Петербургском международном экономическом форуме, и ее ключевым вопросом стало подписание соглашения. Теперь в регионе появится новый мультитемпературный складской логистический комплекс.

- На новом объекте планируется использовать высокотехнологичные специализированные программы по управлению цепочками поставок. Товары из Хабаровска будут распределяться по всему Дальнему Востоку, - рассказал Михаил Дегтярев.

Кроме того, со Станиславом Богдановым он обсудил развитие на территории края федеральной сети супермаркетов «Пятерочка», которая входит в корпорацию. Планы компании в этом направлении есть, и масштабные: до конца года открыть 100 магазинов, за три года запустить больше 250 торговых точек.

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