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НовостиОбщество16 июня 2023 0:12

Хабаровский край будет сотрудничать с Московской областью

Регионы подписали соглашение на ПМЭФ-2023
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровский край будет сотрудничать с Московской областью Фото: Андрей Терехин

Хабаровский край будет сотрудничать с Московской областью Фото: Андрей Терехин

Власти Хабаровского края и Московской области подписали соглашение о сотрудничестве для улучшения инвестклимата. Подписанный на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) документ стал дополнением к соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

- Хабаровский край всегда открыт к работе с другими регионами. Мы готовы делиться опытом, нам интересны лучшие практики наших коллег. Мы рады, что наш край станет одним из первых субъектов РФ, где будет внедрена новая эффективная систем обратной связи с бизнесом, - сказала первый зампред правительства Хабаровского края Мария Авилова.

Опыт Подмосковья по внедрению Центром управления регионом механизма обратной связи с предпринимателями «Бизнес» был отмечен в качестве лучшей практики на федеральном уровне.

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