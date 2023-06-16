Опрос по благоустройству площади имени Серышева проходит в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане могут поделиться своим видением будущей обновленной площади имени Серышева. Мэрия города предлагает всем пройти опрос, который продлится до 26 июня. Жители краевой столицы могут сами решить, какой будет территория: станет она местом для активного отдыха, спокойных прогулок или новым арт-пространством для проведения праздничных мероприятий.

- Также можно высказаться за или против обустройства дорожек для электросамокатов. Решить, должны ли появиться на площади торговые точки, - прокомментировали в администрации города.

Большая часть хабаровчан, которые уже приняли участие в опросе, хочет видеть на площади имени Серышева место для тихих прогулок. Но пока рано подводить итоги.

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