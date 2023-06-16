Онлайн-галерея «Третьяковка в движении» появится в ЕАО Фото: правительство ЕАО

У жителей ЕАО появится возможность посетить залы знаменитой Третьяковской галереи. Соглашение о сотрудничестве подписал губернатор Ростислав Гольдштейн с ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (Транспортная группа FESCO) и культурным учреждением на Петербургском международном экономическом форуме.

Мобильная галерея «Третьяковка в движении» появится на базе областной филармонии в Биробиджане. Потом уже инвестор создаст в области офлайн-пространство.

Похожий проект уже работает во Владивостоке и нравится местным жителям. Это полностью интерактивная выставка, которая рассказывает о Павле Третьякове и экспонатах музея. Кроме того, проводятся лекции и мастер-классы.

- Мы провели большую работу, чтобы вернуть областную филармонию в собственность области. Сегодня мы видим, что этот проект интересен крупным инвесторам, а это значит, что скоро в главном культурном учреждении области будет проводиться еще больше интересных мероприятий для самых разных возрастов. Уверен, что новый проект будет интересен не только творческим людям, но и всем, кто любит узнавать что-то новое о нашей великой стране, - сказал Ростислав Гольдштейн.

На форуме, который проходит с 14 по 17 июня, ЕАО планирует заключить три соглашения.

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