Конкурс среди доярок проходит в Хабаровском крае Фото: администрация имени Лазо

В районе имени Лазо проходит профессиональный конкурс операторов машинного доения коров. Его проводят в селе Екатеринославка в организации «Амурская Заря».

Работников оценивали по нескольким критериям. Во-первых, они должны хорошо знать теорию подготовки, сборки и разборки доильного аппарата.

- Также это выполнение требований к процессу доения, доение с применением вакуумного аппарата и выполнение требований к качеству конечного продукта – чистота молока. Конкурс проходит уже в 30-й раз. Это прекрасная возможность обменяться своим опытом с коллегам и показать свои умения, - рассказали в администрации района имени Лазо.

Эта профессия, хоть и кажется простой, на самом деле сложная. Здесь важен индивидуальный подход к каждому животному, прекрасное владение техникой и нужно следить за качеством молока.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.