Хабаровский край вошел в число субъектов с лучшим инвестиционным климатом Фото: Михаил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев продолжает работу на Петербургском международном экономическом форуме. 16 июня на мероприятии озвучили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России.

Показатели Хабаровского края заметно выросли. Регион вошел в число 15 лучших групп, заняв 14 место. Среди 89 субъектов России он расположился на 31 строчке.

- В ДФО Хабаровский край поднялся на четвертое место с восьмого, - рассказал Михаил Дегтярев.

Рейтинг оценивает усилия местных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и определяет лучшие практики регионов. Результаты исследования, в свою очередь, стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции. Пилотный запуск проекта прошел в 2014 году. Работу регионов оценивают по 67 показателям в четырех направлениях.

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