О новых мерах поддержки мобилизованным рассказал мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске прошло заседание штаба по поддержке мобилизованных и их семей. Там эксперты во главе с мэром города обсудили новые виды помощи.

- Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам, которые находятся в зоне спецоперации. Я искренне благодарен жителям Хабаровска, края и всей России за то, что объединились для поддержки Вооруженных Сил РФ. Сегодня важен вклад каждого в общую победу! Мы вместе и мы победим, - сказал Сергей Кравчук.

Хабаровчане продолжают собирать гуманитарную помощь - напомним, недавно мэрия объявила срочный сбор. В городе открыт счет для поддержки военные. Так, на собранные деньги планируется купить ткань для маскировочных сетей. Также сейчас решают вопрос о покупке специального оборудования. На контроле мэра находится реализация проекта производства беспилотника ударного типа.

Кроме того, на совещании заявили о том, что с администрацией города будет работать Дальневосточный государственный медицинский университет. Студенты и преподаватели принимают участие в акциях по сбору денег и гуманитарной помощи и проводят собственные мероприятия. С октября они организовали обучающие семинары для силовиков. Обучение прошли около 500 человек. В марте бойцы отрядов специального назначения Росгвардии освоили навыки тактической медицины.

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