Соглашение с Санкт-Петербургским университетом заключила Магаданская область Фото: правительство Магаданской области
Магаданская область заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом. Договор главы подписали на ПМЭФ, который проходит с 14 по 17 июня в культурной столице страны. Документ подписали глава региона Сергей Носов и ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев.
Согласно договоренности, стороны будут сотрудничать в сфере образования, формирования кадровой обеспеченности экономики, создания новых подходов в интересах промышленности и развитие базы экспертов для принятия управленческих решений.
- Для нас очень важна совместная работа в сфере образования. Я уверен, что ресурсы университета помогут нам готовить квалифицированных специалистов для развития экономики Магаданской области, – сказал Сергей Носов.
Также по соглашению стороны будут готовить совместные проекты и включат их в научно-образовательный кластер СПбГУ «Менделеев». Одна из целей вуза – повышение качества высшего образования в России, а также расширение вклада отечественной академической школы в итоговый результат.
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