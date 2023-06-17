Соглашение с Санкт-Петербургским университетом заключила Магаданская область Фото: правительство Магаданской области

Магаданская область заключила соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом. Договор главы подписали на ПМЭФ, который проходит с 14 по 17 июня в культурной столице страны. Документ подписали глава региона Сергей Носов и ректор СПбГУ член-корреспондент РАН Николай Кропачев.

Согласно договоренности, стороны будут сотрудничать в сфере образования, формирования кадровой обеспеченности экономики, создания новых подходов в интересах промышленности и развитие базы экспертов для принятия управленческих решений.

- Для нас очень важна совместная работа в сфере образования. Я уверен, что ресурсы университета помогут нам готовить квалифицированных специалистов для развития экономики Магаданской области, – сказал Сергей Носов.

Также по соглашению стороны будут готовить совместные проекты и включат их в научно-образовательный кластер СПбГУ «Менделеев». Одна из целей вуза – повышение качества высшего образования в России, а также расширение вклада отечественной академической школы в итоговый результат.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.