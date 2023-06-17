27 человек тушили барак ночью в Хабаровске Фото: архив МЧС

Ночью 17 июня в Хабаровске загорелся деревянный барак. Сообщение спасателям поступило в 01:55. Полыхало здание на улице Яшина, 85.

- На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии установлено, что полностью объята пламенем одна половина дома с обрушением конструкций. Вторая половина защищена противопожарной стенкой. Дом неоднократно подвергался горению, в настоящее время расселен, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Специалисты сформировали два звена газодымозащитной службы, чтобы отправиться на поиски людей, которые могли быть в доме. В 02:26 пламя на площади 400 квадратных метров локализовали, в 02:48 – сбили открытое горение. Пожарные начали проливать здание и разбирать конструкции. Работать специалисты закончили лишь к обеду – в 11:45 огонь был ликвидирован. С ним боролись 27 человек и семь единиц техники.

Сотрудники МЧС проводят проверку. Они выясняют причины и устанавливают виновников.

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