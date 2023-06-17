Фестиваль оркестров пройдет в Хабаровском крае Фото: минкульт Хабаровского края

Жители Амурска отпразднуют юбилей города. В этом году ему исполнится 65 лет. В связи с этим администрация подготовила для жителей и гостей насыщенную программу.

Одним из мероприятий станет фестиваль оркестров, приуроченный сразу к двум праздникам - 60-летию района и 65-летию города.

- Для жителей выступит оркестр русских народных инструментов местной музыкальной школы, детский духовой оркестр и коллектив студии «Эхо» Комсомольска-на-Амуре, гарнизонный духовой оркестр Комсомольска-на-Амуре, а также эстрадно-духовой оркестр «СВ-Кредо» Дворца культуры Амурска, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.

Жителей и гостей города приглашают присоединиться к мероприятию и насладиться живой музыкой. К тому же, вход на него совершенно бесплатный. Пройдет фестиваль на набережной города 18 июня. Начало – в 14 часов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.