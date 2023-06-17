Фестиваль оркестров пройдет в Хабаровском крае Фото: минкульт Хабаровского края
Жители Амурска отпразднуют юбилей города. В этом году ему исполнится 65 лет. В связи с этим администрация подготовила для жителей и гостей насыщенную программу.
Одним из мероприятий станет фестиваль оркестров, приуроченный сразу к двум праздникам - 60-летию района и 65-летию города.
- Для жителей выступит оркестр русских народных инструментов местной музыкальной школы, детский духовой оркестр и коллектив студии «Эхо» Комсомольска-на-Амуре, гарнизонный духовой оркестр Комсомольска-на-Амуре, а также эстрадно-духовой оркестр «СВ-Кредо» Дворца культуры Амурска, - рассказали в пресс-службе министерства культуры Хабаровского края.
Жителей и гостей города приглашают присоединиться к мероприятию и насладиться живой музыкой. К тому же, вход на него совершенно бесплатный. Пройдет фестиваль на набережной города 18 июня. Начало – в 14 часов.
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