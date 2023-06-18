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НовостиОбщество18 июня 2023 3:59

К нам едут звезды: съемки фильма «Золото Умальты» пройдут в Хабаровском крае в августе

Михаил Дегтярев побывал на съемочной площадке в Петербурге
Оксана ШЕМЕТОВА
К нам едут звезды: съемки фильма «Золото Умальты» пройдет в Хабаровском крае в августе Фото: скриншот с видео

К нам едут звезды: съемки фильма «Золото Умальты» пройдет в Хабаровском крае в августе Фото: скриншот с видео

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на съемочной площадке фильма «Золото Умальты» в Санкт-Петербурге. В культурную столицу глава отправился на экономический форум и решил навестить команду, работающую над истерном. Как отметил Михаил Дегтярев, съемки идут полным ходом, в августе фильм будут снимать уже в Хабаровском крае.

В Санкт-Петербурге заехал на съемочную площадку нашего кинопроекта «Золото Умальты». Процесс идет полным ходом. Сегодня снимали сцену в трактире с участием героев Софьи Эрнст и Александра Самойленко. Посмотрел несколько отснятых сцен: огонь. Ждем группу в августе в Хабаровском крае. Часть съемок запланированы у нас, - сказал губернатор.

Картина основана на реальных событиях, случившихся в Хабаровском крае в 1917 году, когда на караван с золотом напали разбойники. Клад пропал в одном из озер, и многие по сей день пытаются найти золото. Фильм будет нести идею о том, что в не в золоте счастье.

Глава региона Михаил Дегтярев снимется в картине, он выступит неким ментором, помогающим принять решение. Премьера фильма состоится не раньше конца 2024 или начала 2025 года.