В Хабаровске проходит выставка «Безопасный труд глазами детей» Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске большое внимание уделяют вопросу сохранения жизни и здоровья на работе. Каждый год в регионе проходит «Неделя охраны труда», однако это мероприятие включает в себя не только участие взрослых, но и школьников и студентов. В этом году для молодого поколения запустили выставку под названием «Безопасный труд глазами детей». Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

- Студенты и школьники приняли участие в викторинах, квестах, информационных встречах, интеллектуальных играх и экскурсиях. А самые маленькие жители края участвовали в конкурсе детского рисунка «Безопасный труд глазами детей» и тематических уроках, - рассказали власти.

В блоке для самых маленьких проходит конкурс рисунков, и на участие подано порядка тысячи работ. 130 лучших работ детей уже повесили в зоне прилета аэропорта Хабаровска, а также в стенах торгового центра «Стрелка». Посмотреть на работы может любой желающий.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.