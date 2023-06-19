Четыре человека набрали 100 баллов на ЕГЭ по истории в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны результаты ЕГЭ по истории и физике. Новостями поделилися губернатор региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

В Хабаровском крае еще четыре человека получили максимально возможное количество баллов. На этот раз это выпускники, сдававшие историю. 100-балльниками стали школьники из Николаевска, Советской Гавани и Хабаровска.

По физике результаты чуть хуже. В 2023 году никто не смог набрать 100 баллов. Двум старшеклассникам из краевой столицы и Хабаровского района не хватило всего одного балла до максимального результата.

В Хабаровском крае уже 38 человек стали стобалльниками. Они станут претендентами на получение премии имени Николая Ивановича Гродекова в размере 100 тысяч рублей.

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