Предприятие «Восток» и его руководителя оштрафовали за неубранный снег в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В марте 2023 года прокуратура проверила, как содержатся дороги в Железнодорожном районе Хабаровска во время циклонов. Было установлено, что учреждение «Восток» не выполняет обязательства по содержанию проезжей части в чистоте. На дороге была наледь и лежал снег.

«МБУ «Восток» и его руководитель привлечены к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Главу предприятия и само учреждение оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

По ранее внесенному прокурором района представлению нарушения устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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