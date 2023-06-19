Предприятие «Восток» и его руководителя оштрафовали за неубранный снег в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В марте 2023 года прокуратура проверила, как содержатся дороги в Железнодорожном районе Хабаровска во время циклонов. Было установлено, что учреждение «Восток» не выполняет обязательства по содержанию проезжей части в чистоте. На дороге была наледь и лежал снег.
«МБУ «Восток» и его руководитель привлечены к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Главу предприятия и само учреждение оштрафовали на общую сумму 120 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
По ранее внесенному прокурором района представлению нарушения устранены. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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