Миллион цветов впервые высадили в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске закончили работу по высадке цветов. Они появились во всех районах города. Яркие растения будут радовать местных жителей, пока не закончится тепло. Высадкой занимались сотрудники «Горзеленстроя». Они поставили вертикальные конструкции с петуньями в горшках. Также на клумбах появились львиный зев, декоративный подсолнечник, бархатцы, лаванда и другие растения, которые пересадили из питомника.

- Миллион цветов украсил краевую столицу и улучшил настроение горожанам. Такое количество мы высадили в Хабаровске впервые. Это сделано, чтобы наш любимый город в свой юбилейный год блистал во всей красе, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Теперь цветы радуют жителей на улицах, в парках и скверах. За их состоянием каждый день смотрят специалисты «Горзеленстроя». Летом они будут поливать растения, убирать сорняки и подкармливать их.

Также Хабаровск украсили 1500 деревьев и 1800 кустарников. Их посадили весной.

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