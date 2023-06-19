К отопительному сезону начали готовиться в Хабаровском крае Фото: минэнерго Хабаровского края

В Хабаровском крае практически к концу подошел отопительный сезон, но власти начали готовиться к следующему. Они проводят выезды, на которых обсуждают проблемы и их решение.

В этом году в крае нужно заменить больше 15 километров магистральных теплосетей. Активно работы начали в Хабаровске - там замене подлежит 6,5 километра, полтора из которых уже заменили. Готовят к зиме и основное энергетическое оборудование. Сегодня на ремонте находится 17 единиц. На все работы потратят 8,7 миллиарда рублей.

- Выполнен ремонт 130 единиц из 954 электротехнического оборудования подстанций, также ведется ремонт воздушных линий электропередачи, из запланированных 190 километров выполнен ремонт 66, выполняются работы по расчистке просек под линиями электропередачи. Эти мероприятия проводятся для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования и позволят обеспечить надежное электро- и теплоснабжение населенных пунктов края. Все работы идут по графику. Проблем с отсутствием комплектующих не зафиксировано, - рассказали в министерстве энергетики.

В целом комплекс мероприятий выполнен на треть. Капитально отремонтировали 198 трансформаторных подстанций и 29 дизель-генераторов. Подготовлено 19 котельных, отремонтировано более семи километров теплотрасс, более 5,6 километра водопровода, почти километр канализационных сетей и 68,6 километра ЛЭП. Опрессовано более 80 процентов теплотрасс. Промыто почти 900 километров теплотрасс, 213 километров водопровода и 108 километров канализационных сетей.

На север края планируется завезти больше 33 тысяч тонн топлива, среди которых уголь, дизель, мазут, бензин и моторные масла.

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