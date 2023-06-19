Двухлетняя девочка попала под машину в Магадане Фото: ГИБДД Магадана
В Магадане в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок. Двухлетняя девочка получила травмы. Авария произошла днем 18 июня напротив дома №7 на улице Приморской. Очевидцы тут же позвонили в полицию и скорую помощь.
- Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что двухлетняя девочка-пешеход при пересечении парковки без сопровождения взрослых выбежала между стоящими на ней автомобилями, создав помеху для движущейся в это время иномарки Toyota Vitz под управлением 39-летней женщины, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Магадана.
Девочка ударилась о переднюю дверь машины. Врачи скорой помощи, прибывшие на место, приняли решение отвезти ее в больницу. Инспекторы ДПС проводят проверку. А родителей маленьких детей просят тщательней следить за ними и крепко держать за руку, не упуская из вида. В некоторых случаях за это может быть предусмотрена ответственность.
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