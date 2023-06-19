Экоакция «Чистая клумба» прошла в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Центральном районе Хабаровска прошла экологическая акция «Чистая клумба». Школьники старших классов убрали клумбы от сорняков и мусора. В ней приняли участие ученики пяти школ города.

- В акции приняли участие трудовые отряды старшеклассников Центрального района: «Стар Лайт» (гимназия №3), «Тимуровцы» (средняя школа №12), «Работяги» (ЛИТ), «220 V» (Волочаевский лицей) и «Драйв» (лицей «Ступени»), - рассказали в администрации Хабаровска.

Школьники убрали клумбы в сквере «Лики». Они не только собрали мусор и вырвали сорняки, но и раздали жителям города листовки, в которых призвали к чистоте и сохранению природы. Ребята попросили хабаровчан поддерживать среду в аккуратном состоянии. К слову, мероприятие им понравилось: в районном комитете отметили, что мальчишки и девчонки получили положительные эмоции и остались довольны результатом.

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