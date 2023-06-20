Шестой день поисков: спасатели нашли велосипед исчезнувшего в лесу мужчины в Хабаровском крае

Велосипед пропавшего мужчины нашли брошенным в лесу в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники МЧС вместе с кинологами осматривают лес в поисках пропавшего жителя поселка Мухен. 14 июня мужчина отправился собирать ягоды, но домой так и не вернулся. Спустя шесть дней спасателям удалось найти велик 75-летнего пенсионера.

- Супруга пропавшего опознала велосипед и подтвердила, что он принадлежит ее мужу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Находка не дала никаких зацепок - следов мужчины не видно. Спасатели продолжают поиск в надежде, что человек найдется живым и здоровым.

За прошедшие сутки обследовано 12 километров лесных дорог и 1,2 квадратного километра местности с воздуха при помощи беспилотника. Всего с начала поисковой операции пройдено 53 километра дорог и шесть квадратных километров лесного массива.

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