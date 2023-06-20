Три автобусных маршрута изменят схему движения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Автобусные маршруты №№ 34, 61 С и 56 начнут ездить по измененной схеме уже с 20 июня. Причиной стал ремонт тепломагистрали на улице Ким Ю Чена. На прежние маршруты автобусы вернутся 15 октября. Хабаровчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Автобусы маршрутов №№ 34 и 61С от остановки «Площадь имени Ленина» в направлении ж/д вокзала будут ехать по Карла Маркса, останавливаясь на «Дальневосточном гуманитарном университете». После они будут сворачивать на Синельникова и Ленинградскую, забирая пассажиров на «Детской библиотеке». После этого машины будут возвращаться на привычный маршрут.

Автобусы №56 после «Детской библиотеки» будут ехать в сторону речного вокзала по Ленинградской, Синельникова, Карла Маркса, делая остановку на «Улице Ленинградской». Дальше они будут сворачивать на свой маршрут.

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