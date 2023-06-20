Три лесных пожара тушат в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае лесопожарная служба тушит три пожара. Огонь полыхает в труднодоступных местах Охотского, Аяно-Майского и Верхнебуреинского районов. Очаги считаются крупными, их общая площадь превышает две тысячи гектаров. Причиной пожаров стали летние грозы.

- В регионе сейчас складывается тяжелая обстановка, установлен высокий класс пожарной опасности. Нас ожидает жаркая неделя и пожары. Для устранения действующих возгораний в северные районы дополнительно направлена лесопожарная группировка из 20 человек. Всего на тушении будет задействовано 40 сотрудников. Работают три воздушных судна. Возгорания не представляют опасности для значимых объектов экономики и населенных пунктов, - рассказал замминистра лесного хозяйства и лесопереработки края Константин Кузнецов.

В регионе отменили режим ЧС в лесах. Но в Кербинском лесничестве района имени Полины Осипенко все еще действует запрет на посещение лесов. Мера будет работать до 28 июня. И хабаровчан просят ее соблюдать. Штрафы, доходящие до двух миллионов рублей, за нарушение правил никто не отменял.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае произошло 302 лесных пожара на площади около 176 тысяч гектаров.

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