Пестициды нашли в почвах ЕАО Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В Еврейской автономной области специалисты нашли пестициды в почве. Образцы взяли с сельскохозяйственных полей Ленинского района по госзаданию. В конце мая отобрали 10 проб, и каждая дала положительный результат на с-метолахлор.

Простыми словами - это химическое средство, которое защищает растения от сорняков. Наличие этого вещества в почве говорит о том, что владельцы земель не соблюдают требования о применении пестицидов.

- Отбор проб почв в рамках государственного задания - это системная работа. На середину июня лабораторией уже проведено 977 различных исследований. Помимо выявления с-метолахлора, также был обнаружен ацетохлор. Вся информация тут же передается в управление, где принимают предусмотренные законом меры, - рассказала руководитель испытательной лаборатории ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора» Анна Шевченко.

Всего в 2023 году в лаборатории по государственному заказу проверят 1 740 образцов почв.

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