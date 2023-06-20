Ремонт дорог идет в Краснофлотском районе Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Краснофлотском районе Хабаровска идет ремонт дорог. Сейчас работы проводят на улице Осенней - от улицы Ясной до Маяковского. Протяженность участка составляет 850 метров.

На реконструкцию по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выделили почти 29 миллионов рублей. На эти деньги установят водопропускные трубы и лотки, заменят основание и покрытие, а также поменяют бортовой камень и тротуар. На участке работают два экскаватора и один погрузчик.

- На объект зашли 26 мая. Строительство началось с ливневок. Был произведен демонтаж труб, сейчас заменим основание и будем укладывать новую железобетонную трубу, - рассказал начальник участка подрядной организации ООО «Руст» Константин Голоколос.

Закончить ремонт должны до 15 августа.

Перечень дорог, которые будут ремонтировать, формируют, исходя из обращений хабаровчан. Когда город только присоединился к проекту, специалисты провели диагностику дорог. Сначала ремонт шел там, где ездит общественный транспорт, а потом перешли к частному сектору. Только в этом районе отремонтируют 10 участков. Все работы идут по графику.

Всего в Хабаровске в 2023 году отремонтируют 46 дорог протяженностью 30 километров. На работы выделили больше 1,3 миллиарда рублей. Они закончились уже на 11 участках.

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