Первый 200-балльник появился в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровский край пришли результаты ЕГЭ по физике и истории. Их сдавали 784 и 966 человек соответственно. На все задания по истории правильно ответили четыре выпускника. Это ребята из школы №2 Николаевска-на-Амуре, школы №1 Советской Гавани, правового лицея и школы №32 Хабаровска. Больше 80 баллов получили 123 выпускника.

Физику выбрали 784 школьника. Максимальный результат по этому предмету - 99 баллов - получили одиннадцатиклассники из школы №2 села Князе-Волконское-1 и хабаровского лицея инновационных технологий. Также высокий результат смогли показать 45 ребят, набравших 80 баллов.

- По итогам семи экзаменов в регионе набралось 38 максимальных результатов. Из них 10 - по литературе, четыре - по истории, два - по химии и остальные 22 по русскому языку. Ученица из Советской Гавани получила максимальные баллы по двум предметам сразу - по русскому языку и истории, - рассказали в минобре Хабаровского края.

Основная волна ЕГЭ в регионе уже прошла. С 22 июня по 1 июля - резервный период сдачи экзамена.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.