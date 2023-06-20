Очнулся в подвале: в Магадане подросток наврал полицейским о нападении

Подросток ради шутки сообщил в полицию о нападении в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Магадана напомнили жителям города об ответственности ща ложный вызов правоохранителей. Иногда люди хотят пошутить, не понимая, что кому-то действительно нужна помощь.

Например, недавно на 112 позвонил подросток. Он рассказал, что у дома по Якутской улице кто-то ударил его палкой по голове. Очнулся парень только в подвале, и где находится, не знает.

- Незамедлительно на поиск мальчика были ориентированы наряды патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, МЧС, оперативники уголовного розыска, сотрудники службы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, - рассказал участковый уполномоченный Отдела МВД России по Магадану Виталий Клинков.

В итоге оказалось, что звонок – ложный. 12-летний школьник, находясь дома, придумал историю, и решил поделиться ею с полицией ради забавы. Сейчас за его шутки придется ответить родителям – против них составили протоколы. А сам ребенок будет находиться под вниманием ПДН.

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