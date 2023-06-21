Автобус №52-2 изменил схему движения в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

С 20 июня автобус №52-2 начал ходить по измененному маршруту. Причиной стало перекрытие дороги из-за ремонта тепломагистрали. По новой схеме машины будут ездить до 1 августа.

Изменения коснутся участка маршрута от «Городского дворца культуры» в сторону конечной остановки «Переулок Облачный». С Ленина автобус будет съезжать на Дикопольцева, оттуда на Лейтенанта Орлова через остановки «Гамарника» и «Павловича» (без заезда на улицу Павловича), а дальше по стандартному маршруту.

В обратном направлении от конечной в сторону Ленина автобус №52-2 будет сворачивать на Лейтенанта Орлова, через остановки «Павловича» и «Гамарника» на Дикопольцева, а потом на Ленина.

В городской администрации напомнили, что хабаровчане могут уточнить схемы движения и расписание автобусов у диспетчера по номеру 45-00-56.

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