Игорь Видашев возглавил управление ФСИН России по Хабаровскому краю Фото: УФСИН России по Хабаровскому краю

Полковник внутренней службы Игорь Видашев назначен на должность начальника УФСИН по Хабаровскому краю указом президента РФ Владимира Путина. Директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Аркадий Гостев представил нового начальника губернатору, руководству региональных органов исполнительной власти и личному составу. Игорь Игоревич работает в службах ведомства с 1991 года. Он прошел путь от инженера в исправительном учреждении до начальника территориального органа ФСИН России.

«Уверен, что жизненный и профессиональный опыт позволят Игорю Игоревичу успешно выполнять задачи, стоящие перед краевым УФСИН России», - сказал Аркадий Гостев.

В ответном слове Игорь Видашев поблагодарил руководство ФСИН России за доверие. В новой должности он планирует уделить особое внимание проблемным вопросам и продолжит работу по повышению эффективности работы уголовно-исполнительной системы Хабаровского края.

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