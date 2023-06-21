Хабаровский край заключил соглашение о партнерстве с компанией «Амур Золото» Фото: Антон Шевченко

Правительство Хабаровского края и компания «Амур Золото» заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве. Стороны планируют сотрудничать по вопросам использования производственного потенциала, инновационного пути развития и модернизации производства.

«Правительство края поддерживает работу таких компаний в регионе. Мы заинтересованы в притоке инвестиций, в создании новых рабочих мест и укреплении налоговой базы. У нас созданы необходимые условия для реализации инвестпроектов, стабильной работы предприятий», - сказал первый вице-губернатор края Александр Никитин во время встречи с исполнительным директором компании.

«Амур Золото» - одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в России. Компания занимается добычей драгметалла и в Хабаровском крае. Сейчас как раз строится горно-обогатительный комбинат на месторождении «Малютка» в Аяно-Майском районе. Его планируют запустить в третьем квартале 2023 года. Производственная мощность составит 1,2 тонны золота в год.

Соглашение между компанией и правительством региона предусматривает участие «Амур Золота» в проектах, направленных на социально-экономическое развитие края. Предприятие уже пожертвовало 2,7 миллиона рублей краевой туберкулезной больнице на покупку оборудования. Еще четыре миллиона будут направлены на ремонт детсадов в селах Аян и Нелькан.

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