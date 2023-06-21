Третий ресурсный класс для детей-аутистов открылся в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске осенью начнет работу третий класс для детей с аутизмом. Первый такой открылся два года назад в школе №47, второй - в прошлом году в 32-й школе. В этот раз ребят ждут в лицее «Звездный».

Кроме того, в этом учебном году в школах появятся и профильные классы.

- Мы наладили тесное взаимодействие с вузами и колледжами нашего города. Так что осенью на базе школы МЧС и гимназии №7 вместе с Хабаровским судостроительным заводом и колледжем водного транспорта организуем два десятых класса судостроительного направления. Такой опыт у нас впервые, - рассказала начальник управления образования Хабаровска Татьяна Матвеенкова.

Кроме того, учеников десятых классов будут ждать девять IT-классов, а пятиклассников - авиастроительный. Он появится на базе школы МЧС вместе с Комсомольским-на-Амуре авиастроительным заводом.

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