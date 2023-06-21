Фестиваль пройдет в День молодежи в Магадане Фото: Михаил ФРОЛОВ

Магадан 24 июня отметит День молодежи. Власти подготовили фестиваль «Территория молодых». Он пройдет в парке «Маяк» с 14 до 18 часов.

- Жители и гости города смогут посетить фестиваль, на котором будет представлена работа интерактивных площадок по тематическим линиям, - рассказали в правительстве Магаданской области.

Всего будут работать шесть площадок: с образовательными тренингами и мастер-классами, с творческими выступлениями, спортивными состязаниями, площадка, помогающая найти работу молодежи, военно-патриотические площадки и добровольческие акции.

Кроме того, организаторы откроют фудкорт. Также желающие смогут посетить выставку беспилотников, комиксов, ретрозону и принять участие в соревнованиях по скейтбордингу.

Завершится все концертом и церемонией награждения талантливой молодежи региона.

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