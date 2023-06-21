Режим ЧС из-за пожаров ввели на Колыме Фото: Сергей Носов
На Колыме горят леса, власти ввели режим ЧС. Ситуацию проконтролирует и прокуратура. В надзорном органе прошло совещание, в котором приняли участие представители МЧС, минприроды и администрации Магадана.
- Заслушав и обсудив выступления участников по вопросам введения режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в регионе, специалисты проанализировали пожароопасную обстановку в муниципальных округах, после чего выработали тактику тушения пожаров на территории Магаданской области, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Сейчас с огнем борются с воздуха и земли. Беспилотники ищут новые термоточки. Жителей региона просят отнестись к этому внимательней и соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не усугубить обстановку еще сильнее.
Ранее на Колыме произошло два пожара в заповеднике. Их тушили 60 человек.
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