Мыс «Замок» стал зоной ЧС в Магадане Фото: администрация Магадана

Пожароопасная ситуация накаляется в Магадане. Свою долю в ухудшение обстановки вкладывает и погода. В городе введен режим ЧС. Больше всего специалистов беспокоит микрорайон Старая Веселая.

Жителям города строго запретили находиться в лесах: неважно, на автомобиле или пешком. Силы и средства Магаданского городского звена приведены в режим ЧС местного уровня реагирования.

- Определена зона чрезвычайной ситуации - территория, прилегающая к микрорайону Старая Веселая, мыс «Замок» («Каменный венец»). УГОЧС мэрии города Магадана ежедневно будет осуществлять взаимодействие и обмен информацией через ЕДДС муниципального образования «Город Магадан» и диспетчерской службой МОГБУ «Северо-Восточная база авиационной и наземной охраны лесов», - рассказали в администрации города.

На помощь колымским пожарным приедут спасатели из Хабаровского края. Они будут тушить огонь рядом со Старой Веселой. В лесах организовано патрулирование массовых мест отдыха.

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