Росгвардейцы за 20 минут нашли пропавшего ребенка в Хабаровском крае Фото: архив Росгвардии

Вечер 20 июня сотрудники Росгвардии Хабаровского края провели поисках 10-летнего ребенка. Около 22 часов им сообщили, что в Троицком пропал мальчик.

- Было установлено, что мальчик ушел гулять на улицу еще утром и до сих пор не вернулся домой. На телефонные звонки родственников ответить он не мог, поскольку оставил телефон дома. Обеспокоенные долгим отсутствием ребенка родители обратились за помощью в правоохранительные органы, - рассказали в Росгвардии Хабаровского края.

Прапорщик полиции Денис Шевцов и старший сержант полиции Алексей Васильев узнали приметы ребенка и тут же отправились на его поиски. Смотрели везде: на улицах, во дворах и детских площадках. Через 20 минут нашли, ребенок играл на набережной Амура.

Мальчик объяснил, что захотел встретиться с друзьями и пойти погулять на реку, но не заметил, что стемнело. Ребенка привезли взволнованным родителям. Их благодарности не было предела.

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