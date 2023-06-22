В хабаровской поликлинике больницы имени Сергеева делают капремонт Фото: минздрав Хабаровского края

В поликлинике краевой клинической больницы №1 имени профессора Сергеева делают капремонт. Это первое масштабное обновление учреждения с момента его постройки в 1985 году. Работы начались в 2022-м в рамках региональной программы «Модернизации первичного звена здравоохранения»: в порядок привели технический и первый этажи, заменили кровлю. В 2023 году на ремонт поликлиники направят еще 82 миллиона рублей. За эти средства до октября отремонтируют второй и третий этажи. Здесь же откроют кардиологическое отделение, краевой сурдологический центр, эндоскопический кабинет, помещение для профильных хирургов.

«Делается все для удобства пациентов. Увеличится число кабинетов врачебного приема. Нам удалось перенести на первый этаж диагностический центр, который раньше был в стационаре. Теперь пациенты могут получить консультации специалистов и пройти допобследование, не выходя из здания», - сказала зам главврача больницы по амбулаторно-поликлинической работе Анастасия Калита.

На следующем этапе ремонт сделают на четвертом и пятом этажах поликлиники. Там откроют кабинеты врачебного приема и отделение стоматологии. Работы планируют закончить в 2025 году. Общая сумма финансирования составит 304,9 миллионов рублей.

«Только в прошлом году по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» проведен капремонт 25 объектов. В 2023-м году планируется закончить работы в восьми учреждениях. Еще восемь контрактов уже заключены, но сроки исполнения назначены на 2024 год», - сказала замминистра здравоохранения края Елена Волкова.

Всего в Хабаровском крае по регионально программе планируют отремонтировать около 50 учреждений здравоохранения. На эти цели выделят больше восьми миллиардов рублей из федерального и краевого бюджетов.

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