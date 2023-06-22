Дожди пройдут в Хабаровском крае 23 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пятница 23 июня выдастся теплой для жителей Хабаровского края. Они смогут насладиться летней жарой, возможно, даже отдохнуть на пляже. Правда, во многих частях региона синоптики прогнозируют осадки.

Кратковременный дождь пройдет в Хабаровске, но в краевой столице будет тепло. Ночью столбик термометра поднимется до 15-17 градусов, днем - до 25-27 градусов. Ветер юго-восточный, до 10 метров в секунду.

Примерно та же температура ожидается по югу, местами в этой части региона пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, до семи метров в секунду.

Жители центральных районов смогут насладиться погодой без осадков. Ночью температура составит 8-17 градусов тепла, днем - 18-27 градусов. Ветер подует с юго-востока и юго-запада и разгонится до 10 метров в секунду.

В северных районах преимущественно без осадков. Исключениями станут лишь Тугуро-Чумиканский район и район имени Полины Осипенко, где местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью 6-15 градусов, днем - 13-26. Ветер до 12 метров в секунду различных направлений.

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