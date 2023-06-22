За удар знакомого ножом в грудь осудят жителя Магадана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане приговор суда ждет 30-летний мужчина. Его обвиняют в нанесении побоев. Учитывается и тот факт, что раньше он попадал в поле зрения правоохранительных органов.

- По версии следствия, в феврале 2023 года в вечернее время обвиняемый находился дома в компании близких и знакомых, где они распивали спиртные напитки, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Как это часто бывает, застолье обернулось ссорой. Доказать свою правоту мужчина решил кулаками и подручными средствами. В итоге сначала он избил товарища, а потом ударил в грудь ножом.

К счастью, травмы, которые получил потерпевший, не повлекли тяжкого вреда здоровью. Но ответить за свой поступок магаданцу придется. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Раньше его судили за умышленное причинение человеку вреда здоровью средней тяжести. Какой приговор вынесет суд, станет известно позже. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы.

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