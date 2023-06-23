Хабаровский «Броско Молл» вошел в топ лучших торговых центров в России Фото: @puntus_khv Фото: социальные сети

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус поделилась хорошей новостью в своем телеграм-канале. «Броско Молл» вошел в топ-130 лучших торговых центров России.

«Поздравляем наших коллег и рады нашему сотрудничеству! Не будем раскрывать всех секретов, но готовимся приятно удивить жителей и гостей города, которые приедут в «Броско Молл», - написала Екатерина Пунтус.

Торговый центр получил диплом и статуэтку, символизирующую победу в конкурсе. В честь этого события для посетителей ТЦ подготовили несколько сюрпризов.

Напомним, скоро на территории возле «Броско Молла» появится большой водный комплекс «Волна». Его открытия хабаровчане ждут с нетерпением уже три года.

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