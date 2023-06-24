«Сейчас нельзя поддаваться на провокации»: губернатор Колымы Сергей Носов обратился к жителям региона

Сергей Носов поддержал военных в зоне СВО Фото: Правительство Магаданской области

Губернатор Магаданской области выступил с заявлением в связи с попыткой вооруженного мятежа. Сергей Носов поддержал военных в зоне СВО и призвал не поддаваться на провокации.

Глава Колымы подчеркнул, что добровольцы, мобилизованные, контрактники, в том числе из Магаданской области «бок о бок сражаются на фронте с фашистами». По его словам, военные из региона «всегда помнили о верности России, долгу и присяге». В зоне СВО они вместе решают общую задачу.

- Сейчас нельзя поддаваться на провокации! Уверен, что только вместе, сплотившись вокруг верховного главнокомандующего, нашего президента, мы защитим нашу страну и наш народ! - написал в своем Telegram-канале Сергей Носов.

По факту попытки вооруженного мятежа заведено уголовное дело.

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