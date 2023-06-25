В Комсомольске почтили память Юры Шатунова

Любимый всей страной артист скончался год назад. Фото: https://t.me/komsagram

На территории парка «Строитель» в городе Юности в субботу прошла акция в память о Юре Шатунове – лидере «Ласкового мая» ставшем кумиром миллионов.

Неравнодушные активисты вместе с представителями ЛДПР, спустя год после смерти Шатунова, разместили новый баннер, усыпанный фотографиями певца, а также побелили постамент. Там же прошел вечер памяти, где из колонок доносились композиции скоропостижно ушедшего исполнителя.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности.

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