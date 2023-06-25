Хабаровск стал участником Всероссийского фестиваля Дня молодежи

Участники фестиваля экстрим-спорта «Уличная классика» смогли проявить себя в самых разных направлениях. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи Правительства края

Одним из самых ожидаемых событий стал Всероссийский фестиваль уличной культуры и экстрим-спорта «Уличная Классика», где на базе нового парка экстремальных видов спорта участники выявляли победителей в панне, скейтбордингу, футбольному фристайлу, брейкингу, дрифту и другим популярным сегодня направлениям.

- Проект «Уличная Классика» – это не только про экшн-спорт и уличную культуру, но и про людей, про любовь к жизни и ярким ощущениям, про выход за рамки привычного. География проекта динамично растет, в этом году он впервые прошел на Дальнем Востоке, и мы благодарим регион за гостеприимство, - рассказал Иван Шмонин, руководитель проекта «Уличная Классика».

Весь день на площадке работало восемь тематических пространств с лекториями, мастер-классами и интерактивными занятиями: «Навстречу знаниям», «Навстречу новому», «Навстречу своему делу», «Навстречу добру», «Навстречу Родине», «Навстречу креативу», «Навстречу карьере» и «Госстарт». Кроме того, гости могли увидеть выступления известных хабаровчанам команд КВН «Пал Палыч», «Автодор» и «ГГВП».

Фестиваль прошел при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, совместно с комитетом по делам молодежи Правительства Хабаровского края и администрацией города Хабаровска.

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