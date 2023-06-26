Парень напал на мужчину ночью в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Железнодорожном районе Хабаровска задержали 22-летнего парня. Накануне ночью он на парковке напал на мужчину и ограбил его.

- Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из городской полиции и отдела полиции №2 задержан 22-летний житель Железнодорожного района. Мужчина подозревается в нападении на горожанина, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Происшествие случилось около дома на улице Союзной. Парень избил свою жертву, отобрал мобильник и снял с запястья наручные часы. Пострадавший заявил, что ущерб составил 62 тысячи рублей.

Смартфон хабаровчанин решил оставить себе. Его сотрудники полиции изъяли в отделении. А часы молодой человек успел продать возле рынка в Индустриальном районе случайному прохожему за три тысячи рублей.

Раньше в поле зрения полиции парень не попадал. Против него заведено первое в его жизни уголовное дело за грабеж. Он может попасть в колонию на семь лет. Сейчас хабаровчанин находится в изоляторе временного содержания. Здесь он пробудет до тех пор, пока суд не выберет меру пресечения.

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