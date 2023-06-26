Четырех человек спасли при пожаре в Хабаровске Фото: архив МЧС

В Хабаровске загорелась пятиэтажка по улице Суворова, 15 А. сообщение о возгорании поступило в 10:13. На место выехали спасатели. Выяснилось, что на четвертом этаже горят вещи. Пожарные начали разведку задымленных квартир и тушение огня.

- Для поиска возможно находящихся внутри людей сформировано звено газодымозащитной службы. С помощью спасательных устройств из соседних квартир выведено четыре человека, в их числе один ребенок. Также самостоятельно эвакуировались шесть человек. Один человек был госпитализирован с отравлением продуктами горения. Погибших нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В 11:33 пламя локализовали на площади 40 квадратных метров. Спустя минуту ликвидировали открытое горение. Полностью пламя потушили в 12:17. На месте работали 18 человек и пять единиц техники.

Специалисты проведут проверку, чтобы выяснить причины возгорания.

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