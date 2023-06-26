Больше 170 километров дорог отремонтируют в Хабаровском крае в 2023 году Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». В этом году ремонт коснется больше 170 километров, из которых больше 100 километров дорог и 37 мостов на 1200 погонных метров. Сейчас работы идут на 24 мостах в Аяно-Майском, Бикинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах.

- Сейчас сдали пока один мост - через Каменистый ручей на подъезде к селу Верхняя Манома. В первой декаде июля планируют сдать еще две переправы - через реки Кия и Хвостова, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

В конце июля должны сдать два моста на дороге Советская Гавань - Ванино через реки Большая Окоча и Чистоводная.

Мосты начали приводить в порядок в Хабаровском крае в прошлом году. За 2022-й отремонтировали 34 переправы протяженностью 514 погонных метров. Самым длинным стал мост через реку Хадя.

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