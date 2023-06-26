Работу после птичьего гриппа возобновила птицефабрика в Хабаровском крае Фото: минсельхоз хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре вновь начала работу птицефабрика. Первые партии куриных яиц уже поступили на продажу в торговые точки города и другие населенные пункты Хабаровского края.

Осенью прошлого года работу фабрики приостановили из-за вспышки птичьего гриппа.

- Предприятию понадобилось четыре месяца для проведения всех карантинных и организационных мероприятий, чтобы возобновить работу. В марте этого года распоряжением губернатора Хабаровского края карантин на птицефабрике был снят. Новое поголовье птицы было завезено из племптицезавода «Хабаровский», - рассказали в минсельхозе Хабаровского края.

До вспышки инфекции мощность предприятия составляла до 43 процентов валового производства яйца в Хабаровском крае. В этом году планы масштабные: до конца 2023-го руководство хочет выйти на полную мощность. Это 135 миллионов яиц в год.

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