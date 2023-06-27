Звания заслуженного и народного учителя появились в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края провели очередное заседание, на котором внесли изменения в некоторые местные законы. Так, учителя региона теперь могут получить почетные звания народного или заслуженного педагога.

- В Год педагога и наставника депутаты поддержали инициативу губернатора. Эти награды значимы за те заслуги, которые достигнуты педагогическим сообществом на уровне региона и дают определенный стимул развитию общего образования, - сказал председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Игорь Гудин.

Также депутаты внесли изменения в закон о дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Теперь деньги маткапитала можно использовать на улучшение жилищных условий, ремонтируя не только индивидуальный дом, но и другие объекты капитального строительства, где можно жить.

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