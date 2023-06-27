Работы по программе «1000 дворов» проходят в Комсомольске-на-Амуре Фото: минЖКХ Хабаровского края

В Хабаровском крае идет ремонт придомовых территорий по программе «1000 дворов». Накануне ход работ в Комсомольске-на-Амуре оценили сотрудники правительства.

- В этом году в Комсомольске-на-Амуре в проект попали 26 дворов, в каждом из которых установят современное оборудование. Не будет ни одного повторяющегося двора, где-то упор на тихий отдых, где-то на активный, ведь дизайн каждого из них разрабатывался индивидуально, исходя из пожеланий жильцов каждого дома. Стоит отметить, что спортивное и игровое оборудование мы установим в каждом дворе, – рассказал зампред регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.

В итоге вместо обычных дворов в городе появляются целые мини-парки: тихие для тех, кто постарше, игровые – для тех, кто помладше. Жители города активно следят за ходом работ, советуются с подрядчиками, местными властями, что особенно радует чиновников. Благодаря этому хорошо сохранились территории, которые привели в порядок в прошлом году, ведь люди строго следят за чистотой.

В Комсомольске-на-Амуре темпы вышли на хороший уровень, благоустройство выполнено уже наполовину.

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